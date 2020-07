Trump ofrece a familia de Vanessa Guillén pagar su funeral

El presidente Donald Trump se reunió este jueves con la familia de la soldado asesinada de Fort Hood, Vanessa Guillén, donde discutió el proyecto de ley #IAmVanessaGuillen, que ayudaría a las víctimas de acoso sexual en el Ejército, además de ofreceles pagar por el funeral de la hispana.

“No queríamos que esto fuera echado debajo de la alfombra. Están haciendo una investigación muy fuerte… Llegaremos al fondo”, afirmó el mandatario. “Si puedo ayudarles con el funeral, les ayudaré. Financieramente”.

Guillén, de 20 años, desapareció la tercera semana de abril y cuerpo fue hallado el 30 de junio. Ella fue asesinada y sus restos escondidos cerca de un río del fuerte en Texas.

Las investigaciones señalan que el soldado Aaron Robinson, de 20 años, fue quien la mató con un martillo. Luego pidió ayuda a su novia Cecily Aguilar, de 22 años, para desmembrar y desaparecer el cuerpo. Él se suicidó a las pocos días, mientras que Aguilar enfrenta prisión por conspiración para ocultar el cuerpo.

El caso de Guillén desató alertas, ya que semanas antes había acusado ser víctima de acoso sexual por parte de un comandante, pero que no denunció por temor a represalias.

El mandatario se reunió con la familia y la abogada de ésta, Natalie Khawam, en el Despacho Oval. La madre de la soldado, Gloria Guillén, se sentó junto al republicano, a quien le contó parte de los hechos, mientras lloraba. El presidente Trump dijo que sentía que había “mucho dolor” en la familia y se mostró conmovido.

Khawam es autora del proyecto de ley que permitiría a los miembros del servicio militar informar reclamos de acoso sexual a un número gratuito 800.

La campaña de reelección del mandatario publicó dos videos, uno de los cuales muestra cuando el presidente Trump dijo que había recibido distintas opiniones sobre Guillén y que “nunca” había eschuchado tantos mensajes en el mismo sentido. “Era muy respetada”, expresó.

