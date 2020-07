Cuatro peligrosas señales de la debacle económica que podrían impulsar un acuerdo para entregar un segundo cheque de estímulo

S&P Global advierte de una nueva ola de despidos por parte de empresas que recibieron apoyos del gobierno

Mientras las negociaciones en Washington no avanzan como se esperaba para aprobar un próximo proyecto de ley de estímulo, una serie de cifras y datos revelan una economía de claroscuros.

Una contracción del Producto Interno Bruto (PIB), un nuevo análisis de la ayuda del Programa de Protección de Cheques de Sueldos y un incremento en el número de solicitudes de desempleo pintan un peligroso cuadro para una pronta recuperación económica. Estas son algunas señales que muestran la urgencia de impulsar un acuerdo para entregar un nuevo cheque estímulo económico.

1. La economía se desploma

El Departamento del Comercio dijo este jueves que el PIB de Estados Unidos registró una caída histórica al alcanzar un 9.5% del primero al segundo trimestre. Sin embargo el porcentaje en su fórmula anualizada señala que la contracción fue de un 32.9%.

Jerome Powell, el presidente de la reserva Federal advirtió el miércoles durante una conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que el aumento de infecciones está empezando a afectar el crecimiento económico. “Dependerá significativamente de la contención del virus y que la gente solo reanudará el gasto en los niveles antes de la pandemia cuando se sienta seguro de hacerlo”. Como consecuencia, Powell señaló que como resultado de los nuevos cierres de empresas, tanto el gasto de los consumidores como las contrataciones están comenzando a disminuir, según lo reportó Forbes.

2. Sin apoyo por desempleo

Por su parte los datos del Departamento del Trabajo muestran que las solicitudes de desempleo semanales aumentaron por segunda semana de manera consecutiva alcanzando 1.4 millones de solicitudes, 12,000 solicitudes más que la semana pasada, después de varios meses seguidos de caídas desde el máximo registrado en marzo, a pesar que el apoyo extra de $600 dólares, que oficialmente termina este viernes, millones de trabajadores lo dejaron de recibir desde el pasado fin de semana.

“En otro mundo una fuerte caída en la actividad económica habría sido solo un buen y necesario punto de inflexión mientras abordamos el tema del coronavirus”, dijo Heather Boushey, presidente del Centro de Crecimiento Equitativo de Washington, al periódico The New York Times. “Desde donde estamos sentados en julio, sabemos que esto no es solo un parpadeo a corto plazo”.

3. Más despidos

Un análisis elaborado por la consultora S&P Global señala que 150 empresas que recibieron cientos de millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Cheques de Sueldos aún planean despedir a miles de empleados en todo el país.

Los llamados fondos PPP “han demostrado ser insuficientes para muchas pequeñas empresas”, según escriben los investigadores de S&P y señalan que se trata de una señal de que se necesitan más fondos, algo que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que debe ser incluido en el próximo proyecto de ley de estímulo.

4. Nueva ola de brotes

Los dramáticos datos económicos llegan en momento donde se registra un alarmante aumento de casos de COVID-19 en todo el país. Florida y California rompieron récords de muertes por coronavirus en un solo día lo que aumenta el temor de que la recuperación económica podría ser precaria y llegar después de un largo periodo de espera.

Mientras la batuta en la discusión en el Senado lo llevan los republicanos, la posibilidad de un acuerdo para garantizar mayor ayuda federal antes de que la devastación económica empeore está aún muy lejos.

Las protecciones complementarias que ofrecía la Ley CARES de asistencia federal para el desempleo y la moratoria de desalojo terminaron y el presidente Trump ha presentado un acuerdo paralelo, sin embargo los políticos demócratas y algunos republicanos se oponen a él mientras la economía se encuentra al borde del colapso.

