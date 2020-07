Javier Ceriani denuncia a Laura Bozzo por difamación, censura y racismo

"Y nadie en este, mi país, va a venir a censurarme y taparme la boca, y mucho menos a difamar mi trabajo"

Aunque alguna vez tuvieron una cordial relación, hoy Javier Ceriani y Laura Bozzo están en guerra, la misma que prometen llevar ante la ley. ¿Qué está pasando?, ¿por qué ella habla de manipulación de material privado?, ¿por qué él la acusa de querer censurarlo, de difamarlo y de ejercer racismo sobre su persona? Te contamos…

“Mucha gente no me conoce, mucha gente me conoce en esta etapa, pero yo llevo 20 años en este país y amo tanto la libertad. La primera enmienda de la Constitución defiende los derechos a expresarse e informar, por eso este país es tan grande y nadie lo va a tumbar”, comenzó diciendo Javier Ceriani en ‘Chisme Not Like’, el show digital que conduce junto a Elisa Beristain.

Esta fuerte editorial viene en respuesta a una supuesta acusación de Laura Bozzo de manipular y adulterar una grabación de Whatsapp, que ella le había mandado a quien, hasta hace unos días, consideraba su hermano, el productor de televisión Roberto Romagnoli.

En dicha grabación se le escucha a Laura Bozzo aparentemente diciendo que se quiere largar de México, adjetivando con un insulto, y luego haciendo lo mismo al referirse a María Celeste Arrarás. Ese audio fue expuesto en ‘Chisme Not Like’, como prueba periodística y un aporte más al tema de la guerra desatada entre la abogada peruana y su ex, Cristian Zuarez.

“No voy a permitir que ninguna persona que es non grata en este país, que le ha perdonado la visa a Maradona, pero no ha perdonado a Laura Bozzo, este país tiene olfato, y sabe quién sin entra y quien no. Pero cuando un país te dice ‘ a vos no’ es porque no confía”, siguió diciendo en su editorial de hoy Ceriani, refiriéndose que después de haber sido acusada y detenido por la supuesta vinculación con el político peruano, Vladimir Montesinos, le fue negada la visa y la entrada a Estados Unidos.

“Y nadie en este, mi país, va a venir a censurarme y taparme la boca, y mucho menos a difamar mi trabajo, porque lo vas a tener que demostrar, y andá pensando de dónde vas a sacar toda la plata para pagarme todos los daños del twitter que hiciste, acusándome de adulterar y manipular audio, e hiciste racismo con mi país, sí soy argentino y me ha costado mucho serlo“, prosiguió Ceriani.

¿A qué Twitter se refería el presentador y periodista? A una contestación que Laura le hizo a un seguidor y que después, supuestamente ella bloqueó.

Ya me bloqueo por preguntar pic.twitter.com/QDZXjLH405 — TAVIRA (@TaviraLozz) July 29, 2020

Entre otras cosas, Javier Ceriani dice que llevará este caso a la embajada Argentina en Estados Unidos po lo que él considera como un acto racista y ofensa a la manera despectiva de referirse a él por su nacionalidad, y también pidió una disculpas de parte de Univision y Televisa por una de sus presentadoras insultar una nación.

Javier Ceriani conduce, junto a Elisa Beristain, ‘Chisme Not Like’ en las plataformas digitales de Facebook y Youtube, y de lunes a viernes, a las 4 PM, ambos tienen el show de farándula de Estrella TV, ‘ Chisme en Vivo’.

A Laura Bozzo, la vemos, de lunes a viernes, tanto en México por Televisa, como en Estados Unidos, por UniMas en ‘ Laura Sin Censura’.

