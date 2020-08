Trump acusa a los demócratas de ‘retener’ los nuevos cheques de estímulo listos para ser enviados

El presidente Trump hizo una publicación en Twitter este viernes en donde acusó a los demócratas de retrasar una segunda ronda de cheques de estímulo, de acuerdo con Fox Business.

El presidente señaló que hay apoyos económicos de $1,200 dólares y de $3,400 (para una familia de cuatro personas), que están “listos para ser enviados”, pero que los demócratas los están reteniendo.

“¡Los demócratas están reteniendo los cheques de $ 1,200 a $ 3,400 (familia de cuatro) que estaban listos para ser enviados!”, escribió Trump.

The Democrats are holding back the $1,200 to $3,400 (family of four) checks that were ready to be sent out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020