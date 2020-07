USCIS ajusta sus tarifas migratorias para “evitar” déficit mil millonario

A partir del 2 de octubre, los trámites del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrán nuevos precios, la mayoría en alza y algunos pocos en reducción.

La medida anunciada hoy por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue justificada para que USCIS “recupere todos los costos de los servicios que ofrece”.

A diferencia de otras agencias gubernamentales que dependen de un presupuesto federal, USCIS se auto financia en casi 97% con las tarifas que cobra, indició el comunicado.

“Según requerido por la ley federal, USCIS llevó a cabo una exhaustiva revisión bianual de las tarifas y determinó que las tarifas actuales no recuperan los costos totales de proporcionar los servicios de adjudicación y naturalización. DHS ha ajustado las tarifas de USCIS en un aumento promedio ponderado de 20% para recuperar sus costos operacionales. Las tarifas actuales pudieran ocasionar una insuficiencia de fondos de cerca de $1 mil millones por año”.

Las labores de USCIS incluyen “adjudicación de las peticiones de beneficios de inmigración, detección y disuasión de fraudes de inmigración, y la verificación exhaustiva de solicitantes, peticionarios y beneficiarios”.

La nueva regla elimina ciertas exenciones de tarifas e incluye nuevos costos nominales para solicitantes de asilo.

También se promueve la presentación de formularios en línea, al proporcionar una rebaja de $10 dólares en la tarifa para aquellos solicitantes que así lo hagan, en vez del papeleo enviado por correo tradicional.

USCIS ajustó por última vez su estructura de tarifas en diciembre de 2016 con un aumento promedio ponderado de 21%. Esta otoño será de 20%.

La lista de los cambios y una tabla completa de las tarifas finales está disponible aquí.

“USCIS está obligada a examinar los fondos entrantes y salientes y a hacer ajustes a base de ese análisis”, comentó Joseph Edlow, subdirector de políticas de la agencia.

“Estos ajustes de tarifas, que estaban pendientes desde hace tiempo, son necesarios para administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación de manera eficiente y justa, asegurar el país y proteger a los estadounidenses”, justificó Edlow.

Más información oficial sobre USCIS en español aquí.

