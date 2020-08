El bono de $600 dólares por desempleo se terminó mientras el Congreso continúa sin acuerdo de un nuevo plan de estímulo económico

Los legisladores cuentan con una semana para aprobar un nuevo paquete antes que inicie un nuevo receso legislativo

Millones personas han dejado de recibir el bono extra de $600 dólares semanales de desempleo que ofrecía la Ley CARES mientras en el Congreso los políticos aún no se ponen de acuerdo.

Los republicanos en el Senado argumentan que propusieron continuar con el apoyo de desempleo pero afirman que los demócratas desecharon la medidas que habían propuesto.

“A petición del presidente hemos hecho por lo menos cuatro ofertas pero no hemos tenido éxito”, dijo Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Los demócratas culpan al presidente Donald Trump del fracaso de las negociaciones mientras la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que el plazo que ofrecía la Casa Blanca solo sería por un periodo de seis días. Tanto Pelosi como Charles Schumer, líder de los demócratas en el Senado se han reunido con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y con Meadows, para presionar a sus colegas a aprobar la LEY HEROES que ya fue avalada en la Cámara de Representantes, sin embargo tampoco existe acuerdo para avalar el plan republicano de la Ley HEALS que contempla recursos por $1 billones de dólares.

Mientras tanto millones de trabajadores se encuentran angustiados pues con la desaparición de los beneficios de moratoria que contemplaba la Ley CARES, hoy se enfrentan a nuevas deudas para pagar el alquiler, que en muchos de los casos van desde los $500 hasta los $1,000 dólares mensuales que, a falta de empleo, la situación para las familias se vuelve más vulnerable.

El diario The New York Times puso en contexto que sin el beneficio federal algunas familias no tendrán más ingresos y “más de 40 por ciento de los hogares carecen de dinero para cubrir un gasto inesperado de $400 dólares“.

Para evitar que más cerca de 200 millones de personas se queden sin ayuda, los republicanos buscarán un arreglo a corto plazo, mientras que los demócratas continúan insistiendo que el apoyo de $600 dolares semanales pueda extenderse hasta enero de 2021.

La propuesta contempla el entregar a los trabajadores por lo menos el 70% de su sueldo pero los republicanos creen que los bonos semanales desmotivan a las personas a buscar un trabajo, ya que argumentan que el cheque les ofrece más dinero a las personas por quedarse en casa lo que originaría que el programa de ayuda incremente la deuda del gobierno aunque expertos

A pesar que las negociaciones continuarán este fin de semana en Washington, los ciudadanos piden una solución a los legisladores a medida que el tiempo se acaba ya que solo queda una semana de trabajo de los políticos antes que inicie un nuevo receso legislativo.

