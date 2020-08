Trabajador del cine murió al caer de escalera de incendios en Nueva York

Colin Cotter, un técnico de iluminación de películas, cayó fatalmente de la escalera de incendios en el 5to piso de un edificio del Upper West Side (NYC), la madrugada de ayer, alrededor de las 2 a.m.

La novia angustiada Jessica Rayo (32) dijo a la prensa que la víctima de 30 años se había resbalado y caído mientras fumaba un cigarrillo, en medio de una lluvia torrencial.

Rayo agregó que había recibido de él un mensaje de texto que decía “buenas noches mi amor”, poco antes de la tragedia. “Esta situación es muy sospechosa y no me gusta en absoluto”, dijo al Daily News. “Quiero una investigación. Quiero averiguar… ¿Un tipo grande como ese va a caerse?”.

Cotter aterrizó boca abajo en un patio trasero pavimentado de 81st cerca de Amsterdam Avenue. La policía de Nueva York y la oficina del médico forense de la ciudad están investigando.

Un segundo hombre que estaba con la víctima en ese momento fue captado saliendo del edificio un minuto después de la caída, según New York Post.

Un vecino que no quiso identificarse calificó la muerte de Cotter como “extraña”.

La víctima trabajó en la iluminación del escenario para una compañía de películas y también participó en las protestas de Black Lives Matter, distribuyendo comida, desinfectante para manos y máscaras a los manifestantes, dijo el vecino.

“Es simplemente extraño”, repitió. “Está en las protestas, proporcionando a las personas máscaras y desinfectante para manos. Está pensando en la vida. ¿Por qué pondría su vida en riesgo así?”, dijo.

