Cecilia Galliano habla de donde viven Sebastián Rulli y Angelique: “Esa casa la hicimos juntos nosotros dos”

La presentadora estuvo en 'El Almuerzo con Caro' y reveló detalles nunca dichos

Cecilia Galliano estuvo de invitado en el show digital de Carolina Sandoval, ‘El Almuezo con Caro’ y allí habló de su presente, de sus hijos y de sus ex, incluso confesó que la casa en donde ahora viven Sebastián Rulli y Angelique Boyer, la hizo junto con ella .

De lunes a viernes, Carolina Sandoval sube a las 3 PM, hora que comienza su ex programa, ‘Suelta La Sopa’, el ‘Almuerzo con Caro’ a sus redes. Allí charla con un famoso mientras come. Ya pasaron Lucía Méndez, quien fue su madrina y Chiquis Rivera.

Hoy la invitada fue Cecilia Galliano, quien desde su casa en México, tomando mate, le hizo varias confesiones a Carolina. Le reconfirmó, por ejemplo, lo que ya había dicho de que Mark Tacher fue su mejor amante.

Cuando llegó el turno de hablar de Rulli, Cecilia reconoció que es un padre presente, pero que como tiene la tranquilidad de que ella es una madre muy protectora, se relaja a la hora de los detalles del día a día.

También contó que quien más sufrió con el divorcio fue Valentina, la hija mayor de la presentadora, porque lo conoció teniendo ella 2 años y hasta le decía: “papá”. En cambio Santi, apenas tenía 10 meses en ese momento en que Cecilia decidió irse de la casa que compartían, dejando absolutamente todo, hasta el cepillo de dientes.

“Nosotros nunca discutimos por un convenio de separación, yo fui muy clara, yo le dije me quiero separa dime como te conviene… aquí no hubo separación de bienes”, le contó a Carolina.

Sobre la famosa camioneta que, fue la única demanda que tuvieron, Cecilia también le fue clara diciéndole a Sandoval:

“Hasta en la demanda de la camioneta, que me parecía totalmente injusto, ni siquiera aquí voy a hacer una demanda porque no quiero que mi hijo, el día de mañana, me pregunte: ‘¿por qué hiciste esto?’. El día que me pregunte voy a decirle lo que pasó”, aseguró.

Y fue en ese momento en el que también confió que: “nunca dije la razón de por qué me separé de Sebastián, y lo voy a hacer cuando se lo diga a mi hijo”.

Carolina, adentró un poco más y le preguntó si Angelique alguna vez había ido a la casa que compartió ella con Rulli, a los que sin dudarlo Cecilia le dijo: “En esa casa vive Sebas ahora, esa casa la hicimos juntos nosotros dos, yo conozco perfectamente esa casa, la hicimos desde abajo”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: