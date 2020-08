Luciendo espectacular en bikini, Ninel Conde posa en un yate al recorrer el mar

La cantante ya prepara su segundo show online

El show online que Ninel Conde ofreció a sus fans el 1 de agosto resultó exitoso, y por ello la cantante ya prepara un segundo concierto para el 15 de septiembre, con el que celebrará una noche mexicana muy animada.

Para la cantante ya se está volviendo una costumbre dar las buenas noches a sus “condefans” con una sexy fotografía en su cuenta de Instagram, y ahora lo hizo con una que la muestra en un yate mientras pasea por el mar. Ninel lució su espectacular cuerpo usando un bikini blanco, complementado con una bata transparente.

Los problemas entre Ninel Conde y su ex pareja Giovanni Medina aún no se resuelven; hace algunos días ella dio a conocer que ha modificado temporalmente su testamento, excluyendo a su hijo Emmanuel, a quien no ve desde hace cuatro meses: “Tuve que sacar a mi pequeño por ahora, porque si van tras mis propiedades…tampoco voy a permitir que me pidan alguna pensión, porque esto es una venganza”.

