Tekashi 69 es un hombre libre y celebra con un nuevo videoclip

View this post on Instagram

Fan Love 👑🔥 – Follow @nyc.6ix9ine for More. – Tags: #6ix9ine #tekashi69 #tekashi6ix9ine #tekashi #sixnine #tr3yway #treyway #scumgang #scum #dummyboy #day69 #free6ix9ine #free69 #freetekashi #freetekashi69 #rainbow #fortnite