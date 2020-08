Trump exige reapertura de escuelas y críticos lo retan a enviar a su hijo Barron primero

El presidente presiona para la reapertura de colegios

El presidente Donald Trump volvió a presionar para la reapertura de escuelas, afirmando que se están aplicando miles de pruebas de coronavirus y que el país “lo está haciendo bien” contra la pandemia, a pesar de que suma 4.8 millones de casos.

“¡Los casos aumentan porque se estábn haciendo MUCHAS pruebas! La mayoría del país lo está haciendo bien. ¡Abran las escuelas”, excribió este lunes.

Cases up because of BIG Testing! Much of our Country is doing very well. Open the Schools! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020

Miles respondieron al presidente Trump que era mala idea reabrir las escuelas en medio de un creciente número de contagios y hasta lo acusaron de querer poner en peligro a su hijo Barron, pero lo retaron a enviarlo al colegio.

El comediante Michael Rappaport publicó un video donde calificó de “estupidez” la idea del mandatario.

“¿Crees que alguien va arriesgar la salud y bienestar de sus hijos porque tú dices?”, cuestionó.

La editorialista Holly Figueroa O’Reilly retó al mandatario: “Manda a Barron primero a la escuela. Entonces hablamos de enviar a nuestros hijos”.

Oh, FFS. Send Barron to school first. Then we'll talk about sending our kids back. pic.twitter.com/5u5c0LQRQF — Holly Figueroa O'Reilly (@AynRandPaulRyan) August 3, 2020

La autora Kimberley Johnson también se sumó al reto al mandatario: “Si quieres enviar a los niños a la escuela empieza con Barron”.

If you want to send kids to school, start with Barron. https://t.co/eGbiNuiegq — Kimberley Johnson (@AuthorKimberley) August 3, 2020

El tuit del presidente ha generado más de 200,000 reacciones, de las cuales un buen número son severas críticas.