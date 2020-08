Con leggings de camuflaje, Carmen Villalobos luce espectacular antes de hacer ejercicio

View this post on Instagram

Enviándoles la mejor energía para esta semana mi gente 💫 Saliendo después de mucho tiempo de estar en casita ! Solo lo hago cuando es estrictamente necesario 💪🏼! Eso si, me cuido y cuido a los demás 💓💓💓!!! Mi chaqueta antifluido y tapabocas de @mariaelvirasierra 😍 #nuevarealidad #mecuido #iphone11promax