¡En video! Toni Braxton usa un juguete sexual para rejuvenecer su rostro

La cantante Toni Braxton, quien interpretara el famoso tema “Un-break my heart”, publicó un video dando a conocer un super secreto de belleza para lucir un rostro radiante. Se trata de un juguete sexual que pasa por su cara. Los movimientos vibratorios del mismo ayudan con la producción de colágeno y es como un masaje que hace que se vaya la hinchazón del rostro, sobre todo si el cansancio ha hecho de las suyas.

A post shared by Toni Braxton (@tonibraxton) on May 13, 2020 at 4:51pm PDT

El juguete erótico se llama Khalesex y está diseñado para las mujeres ya que estimula el Punto G. La cantante lo mostró sin ningún tipo de pudor en su cuenta de Twitter.

“Sí… es un vibrador, pero solo lo uso en mi cara, de verdad“, dijo Toni riendo. Además, dijo que usa el menor nivel, pues los siguientes vibran muy fuerte. También dijo que es bueno meterlo en el refrigerador, ya que es muy bueno frío para el área de los ojos.

No hay duda que esto forma parte de la larga lista de rituales extraños de belleza de las famosas.

Es importante resaltar que aún no está comprobado científicamente que este tipo de artefacto sea realmente beneficioso para el rostro, ya que fue diseñado para otra área del cuerpo.

My real beauty secret? Yea ok it’s a vibrator! But I only use this on my face…honest! There’s 3 settings…but I wouldn’t advise putting it on 3. 🥴@voguemagazine Beauty Secrets https://t.co/48l2gRHZuk pic.twitter.com/djp9yicuZb

— Toni Braxton (@tonibraxton) July 31, 2020