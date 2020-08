Novia tiene insólita idea para reducir su lista de invitados

Su hermana se indignó por la petición que realizó esta "bridezilla", a tal grado que ha tenido ya problemas con ella y sus padres

Planear una boda no es nada fácil, sobretodo si pensamos que queremos que asista la mayor cantidad de gente posible, lo cual podría terminar siendo bastante costoso.

Eso fue lo que le ocurrió a una novia, cuya historia fue revelada por una de sus hermanas en Reddit, la cual vio cómo de un día para otro tuvo que modificar sus planes de boda, ya que en el lugar en donde la celebraría hubo un reajuste respecto al límite de capacidad, por lo que era necesario sacar a varios invitados de la lista.

La novia decidió reenviar invitaciones digitales, en donde solicitaba a todos le volvieran a confirmar la asistencia a su boda; sin embargo, en ellas aclaraba que para que pudiera determinar quién sí y quién no asistiría, todos debían escribir 2 ensayos de 250 palabras que respondieran las siguientes preguntas: ¿Por qué aún quieres celebrar este día con nosotros? y ¿qué significará para ti asistir específicamente a nuestra boda?. Quienes respondieran con mayor entusiasmo serían los elegidos para acudir a la ceremonia.

“Está buscando descaradamente a gente para besarle el trasero y decirle por qué REALMENTE quieren ir”, relató la hermana, indignada, en su publicación.

“Le dije por adelantado que no escribiré 500 palabras sobre por qué NECESITO asistir a su boda, gastar mi propio dinero en boletos de avión, hoteles y comprarle un regalo. Esto realmente no le gustó a ella y ni a mis padres. Mi hermana me respondió que si no hago el ensayo, no se me guardará un lugar. Y mis padres dijeron que si no me presentaba, iba a estar en un gran problema con todos nuestros parientes”, concluyó.