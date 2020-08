“The Rock” hace historia y es el primer actor en comprar una liga estadounidense

Dwayne “The Rock” Johnson, realizó una compra poco usual: una liga de Estados Unidos, en concreto la XFL, que adquirió por $15 millones de dólares.

La XFL era propiedad de Vince McMahon, presidente ejecutivo de la WWE, quien invirtió $200 millones de su propio dinero para “reinventar” el juego, pero la pandemia del coronavirus le cambió los planes, ocasionando que los ocho equipos suspendieron actividades y todos fueron dejados en libertad el 10 de abril.

Tres días después la liga se quedó en bancarrota y ahí es donde entró The Rock a la negociación, ya que ante su gusto por el fútbol americano, vio en la XFL una posibilidad de encaminarla al éxito.

“La adquisición de la XFL en conjunto con mis talentosos socios, Dany Garcia y Gerry Cardinale, es una inversión que toca una de mis mayores pasiones, el futbol americano y mi deseo de siempre cuidad a los fans. Con mucho orgullo y gratitud de todo lo que he construido con mis propias manos, planeo aplicar el trabajo duro hacia la XFL, y ver hacia adelante para crear algo especial para los jugadores, aficionados y toda persona que se involucrada por el amor al futbol americano”, escribió el exluchador y ahora actor en un comunicado.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020