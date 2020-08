Todo indica que el Papa Benedicto XVI está muy enfermo

View this post on Instagram

No, no es su mejor foto, por ello te pido nos acompañes a orar por nuestro papa emérito #BenedictoXVI. . . La salud de su santidad está muy delicada por una infección facial y ha empeorado tras haber viajado #Baviera a visitar a su hermano George Ratzinger. . . Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén!. . . #ConMaríaYEnMaría #ViveTuFeCatólica #OremosPorSuSantidad #YoRezoElRosario