Trump pide repetir elección en Nueva York al volver a criticar el voto por correo

El mandatario Donald Trump pidió ayer repetir las primarias Demócratas que han resultado muy disputadas en el Distrito 12 que representa a Nueva York en el Congreso, citando problemas con el voto por correo.

Trump cuestionó el resultado de Nueva York, usando un paralelo con lo que, según él, podría suceder en las presidenciales del 3 de noviembre.

“Ésta es una carrera pequeña con literalmente miles de personas, muy pocos miles, y todo está en mal estado”.

Aunque las primarias se celebraron el 23 de junio, los resultados aún están en el aire, en parte debido a problemas con las boletas por correo.

Suraj Patel, quien está desafiando a la veterana congresista Carolyn Maloney por el curul que representa partes de Manhattan, Brooklyn y Queens, ha dicho que más de 12 mil votos por correo fueron descalificados debido a problemas con las papeletas, incluida la falta de matasellos postal.

La votación ahora es objeto de un caso judicial en Manhattan, mientras se espera que Maloney sea proclamada ganadora hoy, cuando la Junta Electoral (BOE) certifique los resultados.

“Los resultados preliminares muestran que Maloney es la ganadora”, dijo ayer el secretario del BOE, Fredric Umane, comisionado Republicano de Manhattan, señalando que la titular tiene una ventaja de aproximadamente 3,700 votos. “Está bastante claro ahora que Maloney está muy por delante”, declaró al New York Post.

Hablando poco tiempo después, Trump pidió que la votación se vuelva a ejecutar. “Nunca antes hubo un impulso como éste para las boletas por correo y si miras la carrera del Congreso de Nueva York (…) ha sido un desastre total“, dijo. “Han pasado seis semanas, no tienen idea de lo que está pasando. Creo que puedo decir aquí y ahora, creo que tienes que repetir esa elección porque es un desastre”.

Con la pandemia de coronavirus aún en curso, ha habido un impulso para votar por correo postal en todo el país en las presidenciales de noviembre. Pero Trump se ha opuesto más en las últimas semanas, alegando preocupaciones con la precisión, puntualidad y seguridad de las boletas por correo.

Sin embargo, los analistas ven en su reclamo una excusa para cancelar las elecciones porque está detrás en las encuestas frente al ex vicepresidente y virtual candidato Demócrata Joe Biden.

