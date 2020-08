Un pelotazo salvó la vida de niña atacada por un zorro en Nueva Jersey

Un joven usó un arma aparentemente inofensiva para salvar a una niña que estaba siendo atacada por un zorro: un certero lanzamiento de baloncesto.

Matthew Nichter, de 20 años, simplemente arrojó su pelota, pero lo hizo con tal precisión que la criatura sorprendida salió huyendo.

Según el reporte, la niña Dylan Dratch de 8 años estaba jugando en un arroyo en el patio trasero de un amigo en Livingston (NJ), a unas 20 millas de Manhattan, cuando el zorro se acercó y comenzó a morderle los pies.

Sus gritos llamaron la atención de Nichter, quien estaba afuera jugando informalmente baloncesto con tres niños pequeños de otro vecino.

“Corrí allí, todavía sosteniendo el baloncesto con el que estaba jugando”, dijo Nichter a NBC News sobre el encuentro del miércoles. “Tiré el balón como una forma de distracción y lo ahuyenté”.

“Luego volví a cruzar el arroyo y recogí a Dylan. Estaba asustada, llorando y sus pies estaban realmente ensangrentados”.

La menor tenía 19 mordiscos en sus manos y piernas, dijo su madre, Stacey Dratch. Los médicos la trataron y le aplicaron una vacuna contra la rabia, la primera de una serie, y una inyección de epinefrina porque es alérgica a los perros, que son los primos lejanos de los zorros.

Muchos creen que Nichter es un héroe, aunque él se mantiene humilde. “Es realmente dulce y aprecio que se sientan así (…) Me alegra haber podido ayudar y haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado”, resumió el joven.

Según la policía local, nadie había sido atacado allí por un zorro en los últimos 31 años.

An 8-year-old girl was attacked by a fox. A neighbor used a basketball to help her.

