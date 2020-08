Cheetos lanza su propia marca de macarrones con queso en 3 sabores diferentes

Aunque es mejor conocida por ser una popular marca de frituras, Cheetos ha decidido incursionar en otro tipo de productos alimenticios un poco más diferentes. Y es que acaba de lanzar su propia línea de macarrones con queso de fácil preparación, los cuales estarán disponibles en tres sabores: Flamin’ Hot, Cheddar Jalapeño, and Bold & Cheesy, según se informó en el portal Hypebeast.

Esta novedad de Cheetos en realidad ya se había anunciado desde principios del mes pasado, pero es hasta ahora que los productos finalmente están disponibles para los consumidores.

New Cheetos Mac 'N Cheese is out now at Walmart! There are three flavors: Bold & Cheesy, Flamin' Hot, and Cheddar Jalapeño. Huge thanks to @courtney86t for the tip on these! https://t.co/uVm4jK22Cd pic.twitter.com/7KPSgrvmGA

— Candy Hunting (@CandyHunting) August 4, 2020