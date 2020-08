El 7 de agosto es la fecha clave para nueva ayuda de $1,200

Diversas voces en el Congreso afirman que el 7 de agosto se lograría el acuerdo entre el Congreso y el Gobierno del presidente Donald Trump para el nuevo paquete de ayuda económica contra el coronavirus, el cual sería aprobado la siguiente semana.

Según el periodista de CNN, Phil Mattingly, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que existe una resolución entre los negociadores para lograr el acuerdo a final de la semana.

“Mnuchin dice que se llegó a un acuerdo en el cronograma – para el fin de esta semana, entonces ambas Cámaras podrán votar la siguiente semana”, indicó sobre la Ley HEALS que incluye ayuda directa a estaounidenses de $1,200 dólares.

Mnuchin says negotiators agreed to a timeline they’d like to hit on a deal – by the end of this week, so both chambers could vote next week.

Still a number of unresolved issues but they agree on a timeline

— Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) August 4, 2020