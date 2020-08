“Exceso” de romanticismo durante propuesta de matrimonio termina en grave incendio

Pese a todo, la historia tuvo un final feliz

Un hombre planificó detalladamente una romántica propuesta de matrimonio para hacerle a su pareja, pero el plan no salió bien y lo que comenzó como una emocionante idea finalizó en una escena colmada por el pánico.

El joven colocó cientos de velas para sorprender a su pareja en un dulce ambiente, al que también le agregó globos y consiguió “una buena botella de vino”. Pero lo que no tuvo en cuenta es que la gran cantidad de velas podrían provocar un terrible accidente.

Después de preparar cuidadosamente la escena, el hombre fue a buscar a su novia, pero cuando regresaron, se incendió su departamento. Automáticamente después, tres equipos de bomberos fueron convocados para apagar el fuego y, gracias a la rapidez de los trabajadores, nadie resultó herido.

THREAD: Look closely. What do you see? That's right, hundreds of tea light candles! 🕯️ Want to know what happened here? We thought you did. It involves a romantic proposal that didn't quite go to plan, and includes an important lesson around candle use. Lets go! ⬇️ pic.twitter.com/p8aU6pQAUF — South Yorkshire Fire (@SYFR) August 4, 2020

Después de apagar el fuego, los bomberos intentaron determinar cuál fue el motivo del accidente, hasta que el hombre reveló que había sido él quien pensó la idea de prender velas para pedirle casamiento a su pareja.

So here's the deal… Last night three crews were mobilised to a flat fire in Sheffield. They dealt with it quickly, as ever, before trying to establish what caused it. So, a quick chat with the occupant revealed that this room had been filled with 100s of tea lights. ⬇️ pic.twitter.com/KTAd9z0kxM — South Yorkshire Fire (@SYFR) August 4, 2020

“¡Esta iba a ser la escena de una propuesta romántica de un vecino, un tipo al que no nombraremos, quien ya se fue de la ciudad!”, expresó el departamento de bomberos y rescate de South Yorkshire.

It had also been filled with balloons (yep, that's what you can see in this photo) and, as you'd expect, a nice bottle of wine… 🥂 This was going to be the scene of a romantic proposal and the occupant, a chap who we shall not name, had really gone to town! 😍👏 ⬇️ pic.twitter.com/9BS8R0Nsx6 — South Yorkshire Fire (@SYFR) August 4, 2020

En las fotos que compartió el equipo de bomberos, se pueden ver globos y candelabros esparcidos por todas partes mientras que el piso y las paredes están sumamente dañadas por las llamas.

With the scene set, he went round the corner to pick his girlfriend up, ready for the big moment. As they returned, though, their flat was on fire. The culprit? Yep, you guessed it, the tea lights… 😭 (Look closely and you'll see them) ⬇️ pic.twitter.com/W8sjcKAuKv — South Yorkshire Fire (@SYFR) August 4, 2020

Sin embargo, la noticia no fue tan terrible, ya que la novia finalmente dijo que sí a la propuesta de casamiento. Igualmente, el servicio de rescate advirtió: “Tan románticos como son, y por mucho que todos los amemos, las velas pueden ser muy peligrosas”. De todos modos, le desearon a la pareja felicidades y el deseo de que la boda sea un poco menos dramática.