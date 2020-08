La reacción de un sacerdote al momento de la explosión en Beirut en plena misa

Las redes sociales y el Internet se han inundado de videos captados por decenas de personas, en diferentes lugares y situaciones, sobre la trágica explosión ocurrida este martes en el puerto de Beirut, la cual hasta el momento ha cobrado la vida de más de 100 personas y ha dejado a otros miles de heridos.

Uno de los videos más virales de la explosión fue tomado al interior de una iglesia, en donde un sacerdote se encontraba dando misa vía online, justamente por las restricciones por la pandemia del coronavirus.

En el video compartido vía Twitter se aprecia al sacerdote dando su sermón cuando de repente se escucha una fuerte explosión; segundos después, el templo se queda sin luz y la onda expansiva golpea fuertemente la iglesia, provocando que partes del techo colapsen y algunos ventanales se rompan. El sacerdote corre para tratar de ponerse a salvo.

Moment of #Beirut port explosion during a mass broadcasted online (due to covid-19 situation).

