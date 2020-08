Rashel Díaz queda fuera de ‘Un Nuevo Día’ y de Telemundo

Después de 12 años al frente de las mañanas de la cadena no le renuevan el contrato

Después de 12 años al frente de las mañanas de Telemundo, Rashel Díaz sale de ‘Un Nuevo Día’ y de la cadena. Así se lo comunicaron al finalizar el show de este 5 de agosto.

Aunque aun no se ha hecho de manera oficial, estamos en condiciones de confirmar que la periodista, quien era la única que quedaba del equipo que debutó y le dio vida a ‘Un Nuevo Día’, queda fuera.

Según pudimos saber, su contrato vence ahora en septiembre y, a diferencia de otras veces, no habrían ni llegado a hablar de su renovación por lo que, aunque no lo exteriorizaba, es muy posible que Rashel ya supiera que este podría ser su punto final a esta etapa dentro de la cadena.

¿Cómo será el anuncio? ¿Tendrá despedida al igual que el resto de los presentadores a los que le tocó irse? Aunque aun es muy reciente la noticia, y el resto de sus compañeros posiblemente se entren por esta publicación, sí estarían pensando una gran despedida para Rashel, quien no solo fue la pionera del show, la que recibió a cada uno de los talentos que pasaron por el estudio de ‘Un Nuevo Día’, sino que también ha podido timonear todos los cambios que tuvo el programa de las mañanas de Telemundo durante estos 12 años.

La periodista ha sido este tiempo un bastión importante, una pieza clave. Sin embargo, debido a los recortes que NBC/Comcast decidió hacer esta semana, ella pasó a formar parte de los que ya no estarán en esta nueva etapa, no porque no haga bien su trabajo, sino por presupuesto, así nos lo confirmó de manera extraoficial un alto ejecutivo.

¿Será el único despido de ‘Un Nuevo Día’? Todo indica de que no, que esta semana habrá más empleados que dejarían de formar parte del show y, posiblemente, más adelante otros sean mudados a otras áreas dentro de la cadena.

Por lo pronto, solo Adamari López y La Chiquibaby quedarán oficialmente al frente de ‘Un Nuevo Día’ hasta pronto aviso.

Nos comunicamos con Telemundo para tener una reacción de parte de la cadena, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

