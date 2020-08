Yolanda Andrade se hizo 3 cirugías láser y ahora se ve con diez años menos

La actriz mexicana está "como nueva" al pasar por el quirófano para quitarse unos añitos de encima

Yolanda Andrade no se quedó atrás y decidió darle un rejuvenecimiento a su cutis a través de la cirugía plástica y contó todos los pormenores a la revista TVNotas. En la misma dijo que se quitó la grasita sobrante de los ojos, las líneas de expresión alrededor de los mismos y se estiró un poco la cara. Es decir, tres arreglos en una misma intervención. En teoría, la operación duró sólo tres horas y la recuperación fue relativamente rápida, ya que se fue a su casa posterior a la misma.

‘’Me veo al espejo y me siento otra; incluso mis amigas que me han visto y me han dicho que están impresionadas, me piden que les pase el teléfono del doctor’’, dijo a la famosa publicación.

Yolanda se siente muy orgullosa de hablar de este tipo de cambio sin ningún tipo de vergüenza y pudor. Asegura que no es como otras famosas que ocultan las cirugías que se hacen y eso ha servido de ayuda a muchas otras personas que han quedado encantadas con su cambio. Incluso le han pedido el teléfono de su doctor, a quien entrevistó en el programa de televisión que tiene junto a Montserrat Oliver.

Aquí les dejamos este video que hicieron nuestros amigos de Suelta la Sopa sobre toda la información.