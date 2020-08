Anciano ex militar lanzó café caliente a ladrón para evitar ser robado en calle de Queens

Oliver Neligan, un veterano militar y retirado trabajador de la MTA, se dirigía a la misa del domingo por la mañana cuando notó que un hombre lo seguía desde la tienda de víveres donde acababa de recoger su café, en Woodside (NYC).

“Cuando fui a tomar un sorbo de mi café, él me saltó por la espalda y puso sus manos alrededor de mi cuello”, recordó el inmigrante irlandés de 84 años.

Neligan había salido de la tienda en la esquina de 60th Street y Queens Boulevard, para acudir a la misa de las 8 a.m. en la Iglesia Católica San Sebastián, a unas seis cuadras de distancia.

“Tiré la taza de café… Luego me agarró y luché con él, y caímos”, narró a Pix11.

A pesar de golpearse la cabeza contra la pared durante la pelea, Neligan comenzó a levantarse. Fue entonces cuando el aspirante a asaltante sacó los lentes del bolsillo del anciano.

“Le quité la máscara de la cara y salió corriendo… No tomó mi dinero”, dijo. Pero sus costillas están magulladas y tiene una herida en el codo derecho por el incidente.

Neligan dijo que quería contar su historia porque siente que los ciudadanos mayores han sido cada vez más blanco del crimen en Woodside. “Deberíamos poder caminar por la calle”, afirmó el abuelo de cuatro nietos.

“Han puesto a todas estas personas en [moteles]; están deambulando por todas partes”, narró, expresando su preocupación por la liberación de algunos reclusos de las cárceles debido a la pandemia.

“No estamos seguros aquí. Ya no estamos seguros. ¡No está bien!”, exclamó. “Y el Ayuntamiento parece estar deteniendo a los policías y no les está permitiendo hacer nada”.

La comisaría del Distrito 108 está investigando su caso, pero no ha habido detenidos hasta ahora. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

“We should be able to go to church and go shopping without being mugged.”

84-year-old Queens veteran tells @MurphyPIX how he fought off an attacker with hot coffee as he walked to church.

Full story: https://t.co/Z0FMBxVWmG pic.twitter.com/LSsMsadlyv

— PIX11 News (@PIX11News) August 6, 2020