Avión promete volar de Nueva York a Londres en sólo 90 minutos: proyecto de Virgin Galactic y NASA

Virgin Galactic dio a conocer el diseño de un próximo avión de alta velocidad que promete cruzar el Océano Atlántico de Nueva York a Londres en 90 minutos.

La compañía aeroespacial fundada por Richard Branson dijo que había firmado un acuerdo con Rolls-Royce para colaborar en motores para un avión que alcanzará velocidades tan rápidas como Mach 3, o tres veces la velocidad del sonido, alrededor de 2,300 mph (3,700 kilómetros por hora).

Sería aún más rápido que el Concorde, que alcanzó una velocidad máxima justo por encima de Mach 2 y tardaba más de tres horas en volar entre Nueva York y Londres. British Airways retiró el último avión supersónico en 2003.

El avión aún sin nombre tendrá una capacidad para entre 9 y 19 personas, según la compañía, que volarán a una altitud de más de 60,000 pies.

La empresa también tiene como objetivo utilizar un combustible que sea más sostenible para el medio ambiente que el de los para aviones tradicionales.

El proceso de diseño aún está en marcha. George Whitesides, director espacial de Virgin Galactic, dijo que también están trabajando con la Administración Federal de Aviación (FAA) “para garantizar que nuestros diseños puedan tener un impacto práctico desde el principio”.

“Hemos hecho un gran progreso hasta el momento, y esperamos abrir una nueva frontera en viajes de alta velocidad“, dijo Whitesides en un comunicado.

Representantes de la NASA también han desempeñado un papel en la revisión del avión conceptual hasta el momento, según Virgin Galactic. En mayo, la compañía dijo que había firmado un acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense para desarrollar tecnología de aviación de alta velocidad para un vehículo de transporte aéreo civil de “próxima generación”.

El presidente y CEO de Rolls-Royce North America, Tom Bell, afirmó que la compañía está “emocionada” de trabajar en el proyecto con Virgin Galactic.

“Rolls-Royce trae una historia única en propulsión de alta velocidad, desde el Concorde, y ofrece capacidades técnicas de clase mundial para desarrollar y colocar los sistemas de propulsión avanzados necesarios para impulsar el viaje de alta-Mach comercialmente”, dijo Bell en un comunicado citado.

La semana pasada, Virgin Galactic también mostró el interior de la Unidad VSS, su avión espacial que transportará a los turistas más allá de la atmósfera de la Tierra. La cabina incluirá asientos retráctiles para que los pasajeros puedan flotar mientras experimentan ingravidez, reseñó Fox Business.

We are pleased to be collaborating with the innovative team at @RollsRoyce as we strive to develop sustainable, cutting-edge propulsion systems for the aircraft, and we are pleased to be working with the FAA to ensure our designs can make a practical impact from the start. pic.twitter.com/9wAmhzN6uw

— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 3, 2020