Dr. Fauci y su familia han recibido amenazas de muerte por luchar contra el coronavirus

El Dr. Anthony Fauci, asesor de salud de la Casa Blanca, dijo ayer que él y su familia han requerido una seguridad continua ante el hostigamiento y las amenazas de muerte de personas enojadas por su orientación sobre la pandemia.

“Las cosas aparentemente impropias que las crisis provocan en el mundo, sacan a relucir lo mejor de la gente y lo peor de la gente, y amenazar de muerte a mi familia y acosar a mis hijas hasta el punto en que tengo que conseguir seguridad, es increíble”, dijo el nativo de Brooklyn (NYC) en una entrevista con el Dr. Sanjay Gupta de CNN que se transmitió en Facebook Live.

A Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH), se le ha asignado un equipo de seguridad reforzado desde al menos principios de abril, después de que él y su familia recibieron serias amenazas por su trabajo para mitigar la propagación del virus.

“No habría imaginado en mis sueños más locos que las personas que se oponen a las cosas que son principios de salud pública se oponen tanto y no les gusta lo que usted y yo decimos en el mundo de la ciencia, y nos amenacen”, dijo el experto de 79 años. “Eso para mí es simplemente extraño”, agregó.

Fauci y funcionarios del gobierno de Donald Trump a menudo han mantenido puntos de vista opuestos sobre cómo contener mejor el coronavirus, que ya ha infectado a casi 5 millones de personas en EE.UU., según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

“Hay un cierto sentimiento anti-científico en este país”, resumió Fauci, citado por NBC News. “Creo que no sólo está relacionado con la ciencia, está casi relacionado con la autoridad y una desconfianza en la autoridad que se extiende porque, en algunos aspectos, los científicos pueden considerarse… como una figura autorizada porque están tratando de presentar datos”.

