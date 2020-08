Exalcalde muere en Nueva York por explosión de máquina para hacer guacamole

Joseph Kapp, un conocido empresario y exalcalde de Rensselaer, en el estado de Nueva York, murió al estallar una máquina manufacturada para preparar guacamole que estaba siendo probada, informó este jueves el diario Times Union.

Relacionado: Gobernador Cuomo extiende por otros 30 días la moratoria de desalojos en Nueva York

Kapp, de 67 años, fue alcalde de Rensselaer, en el norte de Nueva York, en la década de 1990 y era vicepresidente de la junta de fideicomiso del Hudson Valley Community College, señaló el medio.

Hudson Valley mourns the loss of Dr. Joseph Kapp, vice chairman of the Board of Trustees. Once a student at #HVCC, Joe went on to achieve great things and give back to the college and community. He will be greatly missed and we share our deepest sympathies with the Kapp family.

— HVCC (@HudsonValleyCC) August 6, 2020