Roban $200,000 a un hispano a la salida de un banco en Los Ángeles

Autoridades en Los Ángeles buscan a un sospechoso por robar a un hombre hispano $200,000 dólares en el estacionamiento de un banco.

El hecho ocurrió en un banco Chase de Huntington Park. Un video muestra cuando Francisco Cornejo es golpeado y despojado del dinero. El sujeto, vestido negro, huye de la escena a pie.

OMG 😱 Man beaten and robbed of $200,000 in life savings yesterday in parking lot outside of a Chase Bank in Huntington Park, Southern California. pic.twitter.com/uKrHEPPgDN

