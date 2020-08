Vándalo rompió 63 ventanas del Metro de Nueva York y sigue libre

NYPD está buscando a un vándalo sospechoso de destrozar 63 ventanas en vagones del Metro de Nueva York en los últimos tres meses.

El sospechoso de vandalismo es un joven de apariencia hispana que fue captado en video luciendo botas de construcción, camisa azul, un morral y una máscara facial.

Supuestamente hizo añicos las ventanas de trenes en las líneas 3, 4 y 7 entre el 8 de mayo y el 3 de agosto, en trayectos de Manhattan, Queens y El Bronx, dijo la policía.

Los vidrios de los vagones son gruesos y laminados para soportar los rigores del viaje diario, y como no se rompen fácilmente la policía cree que el sospechoso usó un martillo.

Un operador del Metro publicó la semana pasada un video en Twitter con un tren de la línea 7 detenido en la estación 34th Street-Hudson Yards en Manhattan, con al menos una docena de ventanas rotas. El incidente parece estar relacionado con el sospechoso solicitado, aunque los funcionarios no lo han confirmado.

El vandalismo se produce cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) lucha por mantenerse a flote durante la pandemia, que ha provocado un histórico cierre nocturno, reducido drásticamente la cantidad de pasajeros y bajado los ingresos anticipados de la agencia, que ya estaba en déficit antes del coronavirus.

Sarah Feinberg, presidenta interina de tránsito de la MTA, estimó que el golpeador de ventanas causó daños por “cientos de miles de dólares”.

“La rotura de cristales sin sentido en vagones activos del Metro es tan escandalosa como peligrosa, y los perpetradores, cuando sean arrestados, deben enfrentar consecuencias significativas bajo la ley”, dijo Feinberg en un comunicado.

“Los contribuyentes finalmente están pagando por esto, por una suma de cientos de miles de dólares en reparaciones”, dijo Feinberg, citada por New York Post. “Me complace que la policía de Nueva York esté tomando en serio estos crímenes”.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

In all my years as a #TrainOperator I have never seen this many broken windows on 1 train @danrivoli @ClaytonGuse @JMartinezNYC pic.twitter.com/SGgat5DVQ4

— Gomez (@TripleG_RTO) July 31, 2020