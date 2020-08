Así va la discusión: el nuevo paquete de apoyo no llega y el acuerdo sobre la extensión de los $600 dólares de beneficio por desempleo se estanca

El ultimo fin de semana de julio marcó el fin del subsidio de desempleo y se desconoce su futuro

Han pasado más de dos meses desde que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó el proyecto de Ley HEROES para extender el beneficio de desempleo de $600 dólares, mientras que los republicanos en el Senado propusieron el 27 de julio para presentar su propuesta conocida como Ley HEALS que reduciría el beneficio de desempleo de $600 a $200 dólares semanales hasta el 5 de octubre.

Desde ese momento y hasta el final del año, la asistencia federal se combinaría con el apoyo de desempleo que ofrecen los estados para proporcionar un 70% del salario anterior de las personas desempleadas. Bajo la propuesta de la Ley HEALS los republicanos y los demócratas están trabajando en un punto que hasta ahora parece estar muerto.

Las propuestas

El pasado 29 de julio, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro y el presidente Donald Trump declararon a la prensa que el gobierno estaba separado de los demócratas en la discusión de la extensión de los beneficios de desempleo así como de los desalojos.

Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes confirmó el domingo que tanto demócratas como republicanos apoyaban un segundo cheque de estímulo pero en la extensión de los beneficios por desempleo de $600 dólares no tenía acuerdo.

“Hemos estado a favor de los $600 dólares”, dijo Pelosi en una entrevista al programa This Week de la cadena ABC. “Tienen una propuesta de $200 dólares que no satisface las necesidades de las familias trabajadoras”. Pelosi aseguró que los $600 dólares son esenciales para el sustento de las familias llamando irresponsables a los republicanos por su falta de apoyo.

After Democrats turned down offer of short-term extension, Speaker Pelosi says, “We have been for the $600. They have a $200 proposal which does not meet the needs of working families … the idea that they made a proposal is really not actually factual.” https://t.co/fYrr12W2Rw pic.twitter.com/kqTwDFwcXd — This Week (@ThisWeekABC) August 2, 2020

El lunes Pelosi aseguró en que probablemente esta semana no habría un acuerdo, según lo informó Heather Caygle, reportera del sitio Politico.com.

PELOSI on caucus call conceded that coronavirus relief deal unlikely this week: “It is my hope we could it this week…but probably not until next week,” she told Democrats on the call just now. — Heather Caygle (@heatherscope) August 3, 2020

Tuvo que pasar un día para que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que estaría dispuesto a restablecer el bono semanal de $600 dólares. “Es algo que tengo que apoyar incluso si tengo algunos problemas con ciertos integrantes de mi partido”, declaró McConnell, según el diario The New York Times.

El jueves el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter que estaba trabajando en una orden ejecutiva sobre el impuesto sobre la nómina, desalojos, préstamos estudiantiles y extensiones de desempleo.

Upon departing the Oval Office for Ohio, I’ve notified my staff to continue working on an Executive Order with respect to Payroll Tax Cut, Eviction Protections, Unemployment Extensions, and Student Loan Repayment Options. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020

Las medidas

Los demócratas han seguido presionando para incluir los $600 dólares de beneficios de desempleo y extenderlos hasta el 31 de enero de 2021. Una segunda propuesta de los senadores demócratas Michael Bennet y Jack Reed,extendería los beneficios de desempleo hasta que el presidente Trump declare el estado de emergencia por COVID-19. Hasta ese momento los beneficios continuarían durante otros 30 días y después llegarían a su fin. Quienes permanezcan en el desempleo seguirían recibiendo los fondos semanales pero los depósitos serían reducidos en un transcurso de 14 semanas dependiendo de cada estado.

Ambas propuestas fueron rechazadas por los republicanos, quienes aseguran que los beneficios extras desalientan a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo.

Otras propuestas

El 23 de de junio, después de una reunión con un comité en la Cámara de Representantes, Mnuchin aseguró a la agencia Bloomberg que el segundo proyecto de ley de estímulo estaría centrado en apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia.

Can we expect a new stimulus bill? David Rubenstein asks Secretary of the @USTreasury @stevenmnuchin1. "It's something we're very seriously considering. We are beginning to discuss the different aspects of what another bill would look like."#BloombergInvest pic.twitter.com/QnFGeD6Nr8 — Bloomberg Live (@BloombergLive) June 23, 2020

El 1 de julio los demócratas del Senado presentaron un proyecto de ley para extender la ayuda al desempleo hasta marzo. El dinero disponible estaría vinculado a la tasa de desempleo del estado. La propuesta mencionaba que cuando la tasa de desempleo del estado bajara del 11% el monto de ayuda se reduciría en $100 dólares hasta que el promedio baje del 6%.

Tras el fracaso de las negociaciónes de este viernes es probable que el presidente Trump emita una órden ejecutiva para contener los desalojos de viviendas y la deuda de préstamos estudiantiles.

