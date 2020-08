Denuncian que alcaldía de Nueva York alojó convictos sexuales en hotel de lujo cerca de niños

La ciudad tiene alojados a al menos a seis pedófilos en libertad condicional en un hotel de lujo del Upper West Side, a sólo una cuadra del patio de una escuela primaria, una aparente violación de la ley estatal, según muestran los registros en línea.

Es una historia más de vecindarios de Manhattan que, como ha denunciado New York Post, están lidiando con personas haciendo sus necesidades o drogándose en las vías públicas, a plena luz, desde que la ciudad comenzó a trasladar a cientos de personas sin hogar en medio del coronavirus.

Los seis en libertad condicional -incluido Devron Vernal (26), quien que tuvo relaciones sexuales forzadas con una niña de 4 años-, fueron incluidos en el Registro estatal de delincuentes sexuales como residentes actuales del hotel Belleclaire en Broadway y West 77th St.

El hotel está a poco menos de 300 metros del patio de recreo de la escuela PS 87, aunque la ley del estado de Nueva York exige que los delincuentes sexuales de alto riesgo en libertad condicional deben mantenerse lejos de escuelas u otras instalaciones “utilizadas principalmente” por niños.

“Es completamente inaceptable”, criticó Sabina Popovic, madre de 32 años quien estaba en el patio de recreo con sus dos hijos.

La alcaldía comenzó a trasladar silenciosamente a las personas sin hogar a Belleclaire y otros hoteles del Upper West Side en las últimas semanas, en medio de temores de que sus refugios oficiales no pudieran proporcionar suficiente distanciamiento social pandémico.

Los seis pedófilos incluyen a dos hispanos: Orlando Velasco (35) y Rafael Medina (37). Además de Vernal, Jonathan Evans (29), Anderson Stuckey (51) y Ronald Butler (62).

Cuando se le preguntó si estos hombres habían vivido alguna vez en el hotel, y por qué esa seguía siendo su dirección oficial, un representante no identificado de la ciudad se negó a hacer más comentarios, citando reglas de confidencialidad.

The city dumped at least five homeless pedophiles, all still on parole, at a luxury Upper West Side hotel just a block from an elementary-school playground — an apparent violation of state law, online records show. https://t.co/UyNf6RCaxM

— True Blue Warriors (@TruBluWarriors) August 8, 2020