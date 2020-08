Hombre desnudo corre tras jabalí que le robó su computadora

Un nudista alemán arrancó la risa a medio mundo al hacerse viral después de perseguir a un jabalí que se había escapado con una bolsa que contenía su computadora portátil.

Las imágenes, publicadas en las redes sociales, muestran al hombre desnudo corriendo detrás de un jabalí hembra y sus dos lechones, entre el regocijo de sus compañeros bañistas en el Teufelssee de Berlín, también conocido como Devil’s Lake.

Adele Landauer, una actriz y entrenadora, tomó las fotos y explicó que los jabalíes primero se tomaron la pizza de otra persona antes de agarrar la bolsa del hombre nudista.

Cuando el dueño se dio cuenta de lo sucedido, corrió tras el animal y lo recuperó.

“Cuando regresó con su bolso amarillo en la mano, todos aplaudimos y lo felicitamos por su hazaña”, explicó, según informa 9News.

Landauer explica que más tarde le mostró al hombre las fotos que había tomado y “él se rió a carcajadas y autorizó que fueran publicadas”.

Only in Germany. When wild boars steal your laptop at the nudist lake. Photo taken by Adele Landauer and shared with permission from the naked man 🤣 pic.twitter.com/BL6OnvjVJd

— Melanie Conrad (@MLConradLab) August 6, 2020