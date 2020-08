Jimena Sánchez posa frente al espejo con un body nude, luciendo sus impresionantes caderas

View this post on Instagram

De las cosas que más disfruto en la vida, es salir de cobertura en mi trabajo, ir a los grandes eventos deportivos del año con Fox Sports. Este año después del Super Bowl y debido a la pandemia se canceló todo, WrestleMania, el All Star de MLB, el draft de la NFL (mi 1er draft), Summerslam, y seguramente World Series. Es una pena, pero una mínima pena después de todo lo que estamos viviendo, ya que solo puedo agradecer por tener trabajo, porque estoy en una empresa que me cuida y trabajo desde casa, porque tengo salud, porque mi familia y amigos también la tienen. Y oro cada noche por quien esté pasando un mal momento y me solidarizo con ustedes, ya que por momentos, muchos la hemos pasado mal. Solo hoy recordé esa parte de mi trabajo que es una de mis pasiones que pronto, Dios quiere y van a regresar. 🧡🤎