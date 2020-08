Tras explosión que dejó cientos de muertos en Beirut, libaneses protestan para derrocar al Gobierno

Los libaneses han desatado su furia con protestas en las calles tras la explosión en un espacio de almacenamiento en Beirut que ha dejado al menos 154 muertos y cerca de 5,000 heridos.

Medios como Reuters reportaron este sábado que manifestantes que culpan a las autoridades por el incidente se enfrentan a la Policía en la capital del país.

Videos en redes sociales desde la ciudad muestran a ciudadanos insatisfechos rompiendo barricadas y arrojando piedras y objetos mientras los oficiales lanzan gases lacrimógenos.

Además, una multitud intentó irrumpir en el edificio del Parlamento de Líbano, según el reporte de RT Noticias.

March just departed from Mar Mikhael – one of the most impacted areas from the explosion – towards Martyrs' Square in downtown Beirut. Calls to overthrow and behead the regime abound. pic.twitter.com/gtL6270xZv

— Nadim El Kak | نديم القاق (@NadimElkak) August 8, 2020