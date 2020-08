6 señales que indican serios problemas en la caja de cambios automática de tu auto

Si cuentas con un auto de transmisión automática y notas alguna de estas señales, es momento de atenderlas para evitarte un gato muy costoso

Las cajas de cambio automáticas en los autos cuentan con un sistema mecánico más complejo a diferencia de las manuales, por ello, requieren de un mantenimiento específico para evitar posibles averías que seguramente te resultarían muy costosas, ya que en la mayoría de los casos es necesario desmontar o reconstruir la caja de cambios.

Para evitar llegar a estos extremos, es necesario identificar estos 6 síntomas que de acuerdo con el portal Diariomotor, te advertirán de un problema en tu caja de cambios automática.

1. Vibraciones al acelerar

Si al acelerar con una carga baja o media de acelerador percibes vibraciones en el vehículo será conveniente que te fijes en el cuentavueltas, y ver si la aguja oscila. Estas “vacilaciones” también pueden venir ocasionadas por elementos del motor como una EGR sucia o inyectores en mal estado, por lo que es importante aislar los síntomas del resto de posibles averías. En el caso del cambio, esto indicaría un problema en el tambor donde se alojan los discos de embrague o en el propio eje de entrada de la transmisión. Estas vibraciones o tirones pueden ir asociados a una dificultad para cambiar de marcha.

2. No cambia de marcha, o tarda mucho en hacerlo

Este es uno de los síntomas más comunes de una avería en la caja de cambios automática. El fallo puede ser causado por la electrónica, o puede ser causa de un líquido ATF degradado, a un nivel incorrecto, o que ha perdido propiedades a causa del tiempo y la falta de mantenimiento. La consecuencia es una presión inadecuada en el convertidor de par, por defecto o por exceso. La falta o exceso de presión hidráulica impedirá que los discos de embrague hagan su función correctamente y el cambio tendrá un comportamiento errático.

3. Golpes al cambiar de marcha

Este problema suele presentarse en caliente, y también al pasar de D a punto muerto o a marcha atrás. El golpe suele venir causado por un problema en el cuerpo de válvulas de la caja de cambios automática. El fallo de estas electroválvulas puede verse reflejado en un testigo de fallo si el coche es lo suficientemente moderno. Las válvulas están integradas en la mecatrónica de la caja de cambios – están controladas por la electrónica, pero son componentes mecánicos – y solucionar la avería requeriría habitualmente de la ayuda de un profesional.

4. No hay marcha ni adelante ni atrás

Si el vehículo no se mueve en ninguna dirección, lo más probable es que exista un fallo en la bomba de aceite de la propia caja de cambios. Al no tener presión de aceite, el convertidor de par no podrá transmitir la fuerza del motor a los embragues de la caja de cambios, y por lo tanto no habrá movilidad. También puede estar causada por un fallo catastrófico de la caja de cambios, pero los síntomas previos a ese fallo hubieran sido perceptibles durante miles de kilómetros, no sería un fallo repentino y súbito.

5. El cambio “patina” al cambiar de marcha

Esta es otra de las señales de averías más comunes en un cambio automático. Si notas que hay un resbalamiento excesivo a la hora de cambiar de marcha, el problema indica claramente un desgaste en los embragues del cambio automático. Es una avería peligrosa, ya que podemos quedarnos sin respuesta del coche cuando más la necesitamos. Es una avería que irá a más y terminará por hacer la conducción prácticamente imposible. En algunos casos podría evidenciar un problema derivado de un nivel bajo de ATF, pero generalmente tocará abrir la caja y cambiar sus embragues.

6. Huele a quemado

Si el olor proviene del cambio, lo más posible es que el aceite del cambio esté sobrecalentado. El fluido ATF se degrada con las temperaturas elevadas y pierde propiedades lubricantes. El resultado sería sin duda catastrófico, pues ocurrirá un desgaste acelerado a causa del exceso de fricción, restos de metal en el interior de la caja de cambios, y todos los problemas que ello acarrea. Si esto ocurre es vital acudir al taller inmediatamente a solucionar el problema y conducir lo menos posible el auto si detectas el problema.

**********

Te puede interesar.