Explican la razón por la que órdenes de Trump sobre seguro de desempleo e impuestos son mala idea

Aunque suenan positivas, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump traerán algunas consecuencias a las arcas del gobierno y afectarán a largo plazo el sistema de Seguridad Social, indicaron expertos.

“Sus acciones no sólo plantean serios problemas legales y operativos, sino que también –incluso si se implementan– probablemente harán que millones de personas terminen peor de lo que estaban hace unas pocas semanas”, advirtió Neera Tanden, presidenta del Centro para el Progreso Americano (CAP. “Al anunciar su plan de impuestos sobre la nómina, Trump dejó en claro que quiere terminar permanentemente con una importante fuente de financiamiento para el programa de Seguridad Social”.

Acuso que el enfoque del mandatario sobre el Seguro Social beneficiaría a las grandes corporaciones, no a los trabajadores directamente.

“Trump anunció también que los trabajadores desempleados deberían ver inmediatamente una disminución de un tercio en sus ingresos, en un momento en que apenas pueden permitirse uno”, agregó en referencia a que el bono a ese seguro sería de $400 dólares, no de $600 como proponen los demócratas.

Tanden destacó la necesida de aprobar la Ley HEROES de los demócratas, avalada por la Cámara en mayo pasado, la cual contempla amplios beneficios directo a familias, incluso de indocumentados, además de estímulos para gobiernos estatales y locales.

Sobre la orden de préstamos estudiantiles señala que dejaría fuera hasta nueve millones de prestatarios y no hace nada para extender los beneficios para los trabajadores esenciales, como maestros y enfermeras.

Los líderes demócratas en el Congreso Nancy Pelosi (California), presidenta de la Cámara de Representantes, Charles Schumer (Nueva York), líder de la minoría en el Senado han pedido al mandatario que deje a un lado su estrategia y retomen las negociaciones para el nuevo paquete de estímulo, a fin de aprobar fondos que no afecten la estructura de los programas sociales del Gobierno federal.

En su club privado en Bedminster, Nueva Jersey, el presidente Trump firmó las órdenes que extienden los beneficios de desempleo, suspenden los impuestos sobre la nómina y ofrecen alivio federal contra el desalojo y alivio de préstamos estudiantiles. El viernes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, adelantó que recomendaría al presidente tomar esa decisión.

El plan del republicano no contempla los $1,200 dólares directo a cada persona, debido a que esos fondos deben ser aprobados en el Congreso, el cual asigna el presupuesto.

El director de Tratados de la Casa Blanca, Peter Navarro, señaló que el presidente Trump puede retrasar la recolección de impuestos a través de acciones del Departamento del Tesoro, pero no explicó en entrevista NBC News, cómo eso impactaría los programas sociales en el futuro.

Sin embargo, dijo que tanto republicanos y demócratas deberán encontrar un punto medio sobre una posible negociación de un paquete de estímulos.

El líder del Senado, Mitch McConnell, defendió la decisión del presidente Trump y criticó a los demócratas por “sabotear” las negociaciones con lo que llamó “demandas absurdas”, en referencia a apoyos a escuelas y gobiernos estatales y locales.

NEW: @PeterNavarro45 says “it doesn’t help when Speaker Pelosi goes out … with her scarves flying and beats the heck out of us.” #MTP@chucktodd: “Where is the president? Why was he at his golf club all weekend?”

Navarro: He "is the hardest working president in history.” pic.twitter.com/XmR51PYFRu

— Meet the Press (@MeetThePress) August 9, 2020