Salma Hayek recordó que no cambió su nombre hispano para triunfar en Hollywood, como pasaba antes

Did you know that Rita Hayworth was of Hispanic heritage and her real name was Margarita Carmen Cansino but she had to change it to pursue a career in Hollywood? I am so happy that today we can follow our dreams and at the same time we celebrate our roots. ¿Sabías que Rita Hayworth era de ascendencia hispana y su nombre real era Margarita Carmen Cansino, pero tuvo que cambiárselo para lograr una carrera en Hollywood? Estoy tan feliz de que hoy podamos seguir nuestros sueños y al mismo tiempo celebrar nuestras raíces. #proudlatino #ritahayworth #hollywood