Tras la polémica en “Suelta la sopa”, Aylín Mujica regresa a entrenar en microbikini

View this post on Instagram

Aprovecho para agradecer a todo el equipo de @sueltalasopatv por la invitación al programa, la verdad he pasado unos dias maravillosos junto a todos. 💞 Muchas gracias también a todos ustedes por sus hermosos comentarios siento su energia y su amor a través de la pantalla ¡Que divino! 💋 Y nos vemos de nuevo mañana, sintonicen y no se pierdan el programa. 🎬 #aylinmujica #sueltalasopa #instagood #beauty #tv #lascosasestansucediendo #telemundo #host #conductora dress by @exoticfashionsboutique #makeup & hair @laurabarcelona1