Empresarios presionan para que cónyuges de indocumentados reciban ayuda de $1,200

Esto beneficiaría a más de 1.7 millones de personas y sus familias

Los cónyuges de inmigrantes indocumentados no han recibido la ayuda de $1,200 dólares bajo la Ley CARES aprobada en marzo ni tampoco el apoyo de $500 dólares por cada niño, por lo que un grupo de republicanos presiona para lograr ese beneficio.

En julio, el senador Marco Rubio (Florida) y Thom Tillis (Carolina del Norte) presentaron la Ley de Alivio al Ciudadano Americano por el Coronavirus, la cual no forma parte del nuevo paquete de ayuda que negocian el Congreso y el Gobierno del presidente Donald Trump, sino que busca recuperar los fondos ya aprobados.

Este movimiento al que se han sumado grupos empresariales y organizaciones civiles también pretenden que las parejas, ciudadanos estadounidenses, de inmigrantes indocumentados puedan recibir futuros estímulos económicos y no ser castigados por con quién están casados.

A los esfuerzos de IMPAC Fund se sumaron líderes empresariales y prominentes donantes republicanos de Florida, como Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare Partners, y Bob Dickinson, exdirector ejecutivo de Carnival Cruise Lines.

También se integraron empresarios locales, ciudadanos estadounidenses afectados y votantes que continúan siendo excluidos de los cheques de estímulo, debido al estatus migratorio de sus parejas.

Los activistas, empresarios y ciudadanos pidieron al senador Rick Scott (Florida) patrocinar el proyecto de ley y aumentar la presión entre senadores republicanos.

El movimiento, respaldado por la Coalición Americana de Empresas Pro-Inmigración, cita encuesta que indica que 84% de los votantes republicanos y 91% de todos los votantes apoyan el pago de estímulo a ciudadanos estadounidenses, quienes forman parte de las llamadas familias de estatus mixto.

Fernández calificó como una imprudencia la política de “castigar” a matrimonios de estadounidenses con indocumentados.

“Rick Scott era un buen amigo mío. Fui el donante más grande en la campaña de reelección de Rick Scott”, expresó en una conferencia de prensa. “Estás en una posición de ayudar. Por eso te eligieron. No ignores a esos floridanos a quienes puedes ayudar. Todo lo que tienes que hacer es participar con el Senador Marco Rubio y con otros en apoyar esta posición lógica, y algo que todo el país apoya. No te hagas el ausente. No desaparezcas”.

De aprobarse el proyecto de ley se beneficiaría a poco más de 1.7 millones de familias mixtas. En Florida, por ejemplo, alrededor de 81,000 personas fueron afectadas, así como 147,000 hijos de indocumentados y estadounidenses.

Clara Discua, nacida en los EE.UU., sufre de cáncer y es mamá de un veterano estadounidense discapacitado que sirvió en Afganistán, pero no calificó para el pago de estimulo, ya que su esposo utiliza un ITIN –utilizado por indocumentados– cuando presentan los impuestos en conjunto.

La Ley CARES indica que si un ciudadano casado con un indocumentado presenta impuestos en conjunto no puede aplicar por la ayuda de $1,200 dólares ni para la de sus hijos, a quien deben patrocinar.

“Estoy orgullosa de ser una ciudadana americana y era una votante republicana registrada hasta el 2016”, expresó Discua. “Sabía que no íbamos a recibir un cheque de estímulo para mi esposo, pero nunca pensé que yo como ciudadana estadounidense y contribuyente iba a ser castigada por con quién me casé”.

Discua agregó que ha tenido problemas para el pago servicios básico, como electricidad, hipoteca y hasta alimentos.

Bob Dickinson, quien también es miembro del consejo de IMPAC/ABIC, hizo referencia a su amistad de décadas con el senador Scott y calificó de “inconcebible” su silencio.

“Es como una tortuga que mete su cabeza en la arena. Muchos ciudadanos están perturbados y asombrados por su silencio”, expresó.

Pilar Guzmán, directora ejecutiva de Half Moon Empanadas y miembro del consejo de IMPAC, reveló que tuvo que cerrar 11 sucursales de su negocio tras la pandemia de COVID-19.

“Este es un momento en el cual el gasto de los consumidores es crucial”, consideró.

La Dra. Kim Liu, ciudadana estadounidense y empresaria, no recibió el cheque de estímulo debido a un retraso en el permiso de trabajo y número de Seguro Social de su esposa, quien es de Venezuela.

La aprobación del proyecto podría tener respaldo de los demócratas, ya que un grupo de 24 senadores enviaron una carta al líder de la mayoría Mitch McConnell para incluir a indocumentados en ayudas de Ley HEALS, donde también fueron excluidos estas personas y sus familias.

De hecho, la Cámara de Representantes aprobó en mayo la Ley HEROES que contempla a cualquier persona, sin importar si es indocumentada, para recibir el plan de ayuda.