Operador de la MTA comparte video de enorme serpiente en plataforma del metro de Nueva York

Una serpiente de gran tamaño fue vista en una plataforma del metro de Nueva York este domingo.

Un video compartido por el operador de la MTA identificado como Gómez muestra a una serpiente de unos seis pies deslizarse sobre la plataforma con mucha tranquilidad. Un hombre está cerca y no parece temer al animal.

“Pensé que lo he visto todo como operador del metro de Nueva York, pero esto no puede ser real”, escribió Gómez en Twitter.

Being a #TrainOperator for @NYCTSubway I thought I have seen it all but this can’t be real @ClaytonGuse @progressiveact @danrivoli @danrivoli @dahvnyc @ScooterCasterNY @s_nessen @AvaPittmanTV @Ykaner89 pic.twitter.com/RB6zadM9BQ

— Gomez (@TripleG_RTO) August 9, 2020