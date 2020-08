Ximena Duque será mamá por tercera ocasión: “No puedo estar más agradecida con Dios”

View this post on Instagram

Mi hijo @carabiascristan un dia sentados en un restaurante me miro a los ojos y me dijo: mami, tu vas a tener al mejor esposo del mundo y vas a tener dos hijos mas… predicción, anhelo de su corazon, lo que haya sido se cumplió… gracias amor mio por haber sido mi mejor maestro de vida y se que lo seguirás siendo. Hoy de tu mano tenemos nuestra familia soñada… Cuando se dice que el tiempo de Dios es perfecto, ES PERFECTO…. Mas allá de visualizar es trabajar para cumplir tus metas y hacer tus sueños realidad. Cuando visualicé a mi esposo, me prepare yo misma como mujer en sanar muchas cosas de mi pasado y prepararme para el hombre que Dios tenia para mi. Primero trabaje en mi y esa es la clave. Un dia soñé a mi hija @lunaadkins3 y nunca dude que Dios me la iba a mandar, que me iba a dar el regalo de tener a una princesa de ojos azules… Hoy con mucho gozo y felicidad les queremos contar que nuestra familia esta en espera de un angelito mas, porque eso para mi son mis hijos, angeles que Dios me ha enviado para enseñarme el verdadero significado del amor. No puedo estar mas agradecida con Dios por consentirme tanto, sin duda sus promesas son fieles y cuando tu cumples tu parte el te respalda. Gracias mi amor @jayadkins3 no solo por ser el mejor esposo del mundo, también por ser el mejor padre para nuestros hijos y el mejor ejemplo para mi hijo. Te amo con todo mi corazón y me has dado todo lo que había soñado… GRACIAS y siempre estaré orgullosa de llamarte MI ESPOSO. Aprovecho para darle las gracias a la mejor mamá y abuela del mundo @claraigiraldo eres un angel mas en la tierra madre, te prometo que mientras Dios me de salud no te faltara nada. TE AMO. Ya estamos por fin instalados en nuestro nuevo hogar, empezando a crear nuevas memorias y una vida llena de amor. Ya sabemos el sexo de nuestro bebe pero eso se los contare en otro post 😉. #newbaby #family #love #son #babygirl #husband ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️