Devastadora tormenta con vientos de 100 millas por hora azota áreas del Medio Oeste de EEUU

Por Francesco Rodella

Una tormenta poco común con vientos de hasta más de 100 millas por hora y con una potencia similar a la de un huracán tierra adentro azotó el Medio Oeste este lunes. Mientras cruzaba Iowa y el área de Chicago y se movía hacia Indiana y Michigan, el fenómeno meteorológico, señalado por los expertos como un ‘derecho’, derrumbó árboles, volcó vehículos, provocó daños generalizados en edificios y dejó a cientos de miles de personas sin luz.

La tormenta duró varias horas, según reporta la agencia de noticias The Associated Press. Se formó por la mañana en la parte este de Nebraska y marchó a través de Iowa y partes de Wisconsin e Illinois.

“Fue cobrando fuerza bastante rápido”, dijo Patrick Marsh, del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma. “No creo que nadie esperara vientos generalizados que se acercaran a las 100, 110 millas por hora”, agregó.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales en consecuencia de su paso.

[Al menos 24 personas mueren tras el paso de tornados en Nashville y el centro de Tennessee]

Varias personas resultaron heridas en el condado de Marshall, en el centro de Iowa, según las autoridades. En todo el estado hubo reportes de techos dañados, árboles caídos y campos arrasados. En Cedar Rapids, una de las ciudades más afectadas, se declaró toque de queda efectivo a partir de las 10 pm, hora local.

“Tenemos daños en casas y negocios”, dijo un portavoz de seguridad pública de esta urbe de unos 125,000 habitantes, y agregó que los destrozos se podía ver en “toda la ciudad”. Medios de Chicago señalan que el sistema tormentoso dejó daños generalizados también en el área de esta ciudad.

Lucas Seiler, un hombre que estaba trabajando desde casa, dijo al diario Chicago Tribune que vio el cielo teñirse de repente de verse y el aire hacerse muy fría. “Escuché un crujido y un árbol enorme que me encantaba se cayó”, dijo al periódico Chicago Tribune Lucas Seiler, un hombre que estaba trabajando desde casa. “Es enorme. Se puede ver que las raíces rompieron el ladrillo en el suelo”.

“Fue una locura, una locura“, contó una residente del área de Rogers Park a la emisora NBC Chicago. “Me asusté mucho”, agregó.

Las características de un derecho y por qué es diferente de un huracán

Un derecho no es un huracán: no tiene ojo y sus vientos se mueven en línea recta. Pero los daños que puede causar en un área como la que resultó afectada este lunes son más parecidos a los de un huracán tierra adentro que a los de un tornado rápido, que tiene vientos más poderosos, según el experto Patrick Marsh.

[Hanna se convierte en el primer huracán de la temporada y se desplaza hacia la costa de Texas]

Lo que hace que pueda resultar más destructivo que un tornado es la cantidad de tiempo en la que flota por encima de un lugar y qué tan grande es el área que golpean sus vientos, agregó el científico. Los vientos de 80 millas por hora o incluso 100 millas por hora pueden extenderse por “20, 30, 40 o, Dios no lo quiera, 100 millas”, aseguró.

“Esta es nuestra versión de un huracán“, dijo Victor Gensini. profesor de meteorología de la Universidad del Norte de Illinois. En su opinión, el derecho de este lunes quedará como uno de los peores eventos climáticos del año en el país.

La velocidad mínima de las ráfagas necesaria para que una tormenta de este tipo sea un derecho es de 58 millas por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aproximadamente, el fenómeno afecta al Medio Oeste con una frecuencia de una vez al año, según AP.

El derecho de este lunes por la mañana se generó debido a la presencia de un aire inestable y súper húmedo que estacionó durante días sobre las llanuras del norte.

Con información de AP, Chicago Tribune y NBC Chicago.

In Chicago just north of Addison and Lake Shore. Roof starting to blow off! Video cred to my friend Jasmine. Stay safe everyone! #storm #Chicago #Weather pic.twitter.com/pWyJD5SnAb

— Adam Howard (@ashoward1) August 10, 2020