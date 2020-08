En paños menores, Carolina Sandoval hizo un “Live” mojado desde su bañera

View this post on Instagram

Que luego de convertirse en el ser más especial para sus hijos, tal vez se olvidan un poco de ellas mismas. Aquí los invito hacer un paseo por todo lo que ustedes hacen durante el día y a tratar de encontrar ese momento para ustedes, ese regalo para ustedes. Un espacio para consentirse. Dedíquen tiempo, que el ser más importante que debes amar es a ti misma para poder amar con la misma intensidad a tus hijos, yo que te lo digo mamá, mamá latina busca tiempo, quiérete, ámate, sé tú misma, luego de ser madre no se acaba el momento de ser también mujer. Empieza una nueva vida para que esa persona te admire tanto como tú admirarás a ese ser criado y formado por ti.