Expertos advierten que el aumento de desempleo continuará en el país a pesar de la orden ejecutiva de Trump de otorgar $400 dólares de apoyo semanales

Bajo la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el sábado para entregar$400 dólares de beneficios de desempleo por semana será insuficiente para enfrentar la crisis económica desencadenada por la pandemia de coronavirus, según lo advierte un grupo de economistas y expertos en desempleo.

Dentro de las cuatro órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump ante el fracaso de las negociaciones en el Congreso de extender la ayuda financiera, la nueva orden permitirá ampliar los beneficios por desempleo semanales pero ahora a una tasa reducida de $400 dólares.

El beneficio busca reemplazar los $600 dólares que terminaron el 31 de julio que eran entregados a los estadounidenses sin trabajo como ayuda adicional, además del pago de desempleo que otorgan los estados. Bajo la nueva orden, el gobierno federal cubriría $300 dólares por semana y los estados serían responsables de aportar los $100 dólares restantes.

Economistas y expertos en desempleo han mencionado que el programa de asistencia por salarios perdidos sería difícil de implementar de manera oportuna ya que excluye a algunos de los trabajadores con salarios más bajos que necesitan la ayuda. La orden también podría enfrentar un desafió legal sobre si el presidente tiene la autoridad para promulgar el programa.

Bajo la nueva orden, así funcionaría la extensión del seguro de desempleo:

Bajo la Ley CARES firmada en marzo, cualquier persona que reciba los beneficio por desempleo tuvo derecho a recibir el aumento de $600 dólares semanales. Bajo la nueva orden ejecutiva, los beneficiarios deberán recibir por lo menos $100 dólares de ayuda por desempleo por parte de los estados para poder calificar para el aumento federal de $400 dólares. Sin embargo, la nueva orden podría dejar fuera a las personas de menores ingresos, especialmente a las personas que dependen de propinas o que viven de un trabajo de tiempo parcial.

Una estimación de Eliza Forsythe, economista laboral y profesora adjunta de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, señala en su cuenta de Twitter que solo un 6% de los beneficiarios regulares del seguro de desempleo reciben menos de $100 dólares semanales en beneficios estatales. De esta manera la falta de ingresos y apoyo por parte del gobierno continuaría entre las personas que menos ingresos reciben.

Some quick stats about who is earning under $100 per week in UI benefits. Simulating UI eligibility using actual pandemic job losers in the CPS, I estimate about 6% of all regular UI recipients receive less than $100 per week in state benefits. 1/4

