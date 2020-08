Fernanda castillo arranca suspiros con sexy fotografía

View this post on Instagram

“Cuidado con lo que dices sobre ti mism@ . Acuérdate que tú te estas escuchando “ Tome esta frase de un post de mi admirada @kalindakano porque resonó en mí de manera especial. Cuantas veces al día decimos cosas como : “Soy pésim@ para la tecnología!” , “Yo no entiendo de números” , “ Mi cuerpo no baja de peso” , “ A mí no me pasan esas cosas” , “ Yo no sirvo para …” , etc . Yo las he dicho taaanto que me asusto al pensarlo!! ¿De verdad somos todo eso? O ¿Son nuestras palabras diarias las que están determinando que nos pase lo que nos pasa o que no nos pase eso que deseamos , porque así lo hemos mandado? Lo comparto aquí porque me doy cuenta que yo no soy esos mensajes que constantemente me repito y sé que ustedes tampoco, así que hagamos conscientes todo aquello que nos decimos y empecemos hoy por cambiarlo a “ Yo puedo todo y estoy increíble!!!! “ Buen Lunes!!! 😄🙌🏼