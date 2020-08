Joe Biden elige a Kamala Harris como su posible vicepresidenta

Las especulaciones terminaron. El exvicepresidente Joe Biden reveló que la senadora Kamala Harris (California) es su compañera de campaña y posible vicepresidenta.

“Tengo el honor de anunciar que he sleccionado a @KamalaHarris… como mi compañera de carrera”, escribió el demócrata.

En la competencia quedaron la exasesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, y la congresista Karen Bass (California), aunque también estuvo contemplada la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts).

“Joe Biden se postula para restaurar el alma de la nación y unir al país para hacernos avanzar”, señaló la campaña del demócrata. “Joe sabe más sobre la importancia de la Vicepresidencia que cualquiera, y confía en que Kamala Harris será la mejor socia para que, finalmente, el país se vuela a encarrilar”.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020