“Podemos repararlo con que el pueblo de Puerto Rico tome el control en sus manos y le exija, no solamente al PPD y al PNP, que le exija a la CEE, que a las elecciones vamos a ir con todas las cosas posibles y necesarias para que todas las personas ejerzan libremente su voto”, afirmó.Para orientar al elector a ejercer su derecho, Victoria Ciudadana ha establecido una página web. Esta es defiendeelvoto.com . Allí, se les motiva también a inscribirse, detalló el comisionado electoral, Olvin Valentín.Además, Rivera LasernPero más allá, la abogada reclamó un Código Electoral bajo consenso de todos los partidos. Insistió en que el firmado a finales de junio es parte del problema.“Ese código le centró en su persona, (la del presidente de la CEE), un montón de poder que ha demostrado que no tenía la capacidad de ejercer”, expuso.Rivera Lasern dijo que todo el conjunto de incidencias le hacen estar indignada.“A cualquiera le sube el tono y la indignación no se puede decir con voz suave, se tiene que decir de una manera firme y que se sepa que la indignación es el precio que tiene el proceso electoral en este momento para que realmente funcione y que las personas tengan fe de que si van a votar el 3 de noviembre o la fecha que sea, que no sabemos todavía, sepan que su voto cuenta y que no va a haber fraude en esas elecciones”, argumentó.Por su parte, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana expuso que es esta “incompetencia y grandes atropellos” que se han cometido contra el elector lo que los motivo a hacer la denuncia.

“Aunque nosotros no somos participantes de este proceso electoral, como observadores y como ciudadanos estamos indignados por el proceso de cómo se ha llevado a cabo y la forma en que ambos partidos, el PNP y el PPD, a través de sus acciones han secuestrado nuestra democracia y tiene en vilo a todo el país en cuanto a lo que va a ser el curso de acción para las elecciones del 3 de noviembre. A eso le sumamos la gran incompetencia que ha demostrado la CEE y su incapacidad de correr un proceso eleccionario que garantice integridad y la transparencia de los procesos”, manifestó Valentín.