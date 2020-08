Para la historia: Hombre de 53 años impone récord como el futbolista más longevo en jugar en primera división

A los 53 años de edad, Kazuyoshi Miura implantó un nuevo récord en el fútbol, ya que jugó 63 minutos en el partido Yokohama FC vs. Sagan Tosu de la liga japonesa y con ello se convirtió en el jugador más longevo del mundo en disputar un partido de primera división.

Este logro del jugador nacido en 1967 se dio en el marco del regreso del futbol nipón, luego de seis meses de pausa obligada por la pandemia.

Kazuyoshi, quien también es famoso por haber inspirado el personaje de Oliver Atom, el protagonista del animé Captain Tsubasa, conocido en Latinoamérica como Supercampeones, cumplió 38 años de carrera como futbolista, ya que debutó en 1982 con el Santos de Brasil.

El delantero que tuvo su formación en Sudamérica ha defendido la camiseta de 13 clubes en cinco países distintos: Brasil, Japón, Italia, Croacia y Australia. Desde el 2006 milita en el Yokohama FC.

🏆 Breaking records again!

Kazuyoshi Miura, aka King Kazu, became the oldest player to feature in a professional cup game at 5⃣3⃣ years old when he started for @yokohama_fc in the 2020 J.LEAGUE YBC Levain Cup this week. 👑

© J.LEAGUE – All Rights Reserved pic.twitter.com/9kjy3oQ3VK

— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) August 7, 2020