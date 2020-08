Ted Lasso, un coach de football perdido en la Premier League que Jason Sudeikis llevó de un comercial a su propia serie

Entrevistamos al actor días antes del estreno de "Ted Lasso" en Apple TV+. Nos contó cómo pasó la cuarentena y el proceso de trabajo para llevar un cómico personaje publicitario que se volvió viral en 2013 hasta una serie de televisión

¿Se imaginan a un entrenador universitario de football de Kansas que de pronto firma por un club de la Premier League y tiene que dirigir a un equipo de fútbol en Inglaterra sin ningún conocimiento de lo que él llama soccer?

Eso es lo que le ocurre a Ted Lasso, un personaje creado en 2013 para promocionar la liga inglesa en NBC Sports. Los anuncios-sketch se hicieron tan populares que años después aquella idea cristalizó en una serie de 10 episodios que se estrena en Apple TV+ el viernes 14 de agosto.

“Ted Lasso” es una comedia divertida, sorprendente, adictiva (una pena que este viernes sólo estarán disponibles los tres primeros capítulos, uno nuevo cada viernes después) y, en muchos momentos, más seria y profunda de lo que parece a simple vista. Buena parte del mérito recae en el comediante Jason Sudeikis, que además de protagonizar la serie, desarrolló la idea y es productor ejecutivo.

Entrevistamos al actor y guionista de 44 años que, aunque vive habitualmente en Brooklyn, lleva todo el año en Los Ángeles –“desde el día después de Navidad” –, donde a él y a su esposa Olivia Wilde –la primera que le animó a extender el personaje a una serie propia– les sorprendió la pandemia del coronavirus.

Pregunta: ¿Cómo maneja un actor tantos meses con la industria parada?

Jason Sudeikis: Básicamente trato de no volverme loco y unas de las cosas que me han ayudado mucho es haber estado editando la serie de Ted Lasso la primera parte de la cuarentena. Y en los dos últimos meses los guionistas hemos estado trabajando en ideas para la segunda temporada, si se da la oportunidad. Tengo suerte de poder tener la mente ocupada durante el día, pero es difícil que no te afecte todo lo que está pasando.

P.: ¿Gustará Ted Lasso a los aficionados al fútbol?

J.S.: No creo que haya que ser fanático del fútbol para disfrutarla, pero espero que los aficionados vean que está hecha por gente que aprecia y ama el juego. Además, sin el apoyo de los fanáticos no hubiera sido posible, porque el personaje está basado en unos comerciales que hicimos en 2013 y que tuvieron gran acogida.

P.: Estás involucrado en todas las fases del proyecto…

J.S.: Sí, pero espero que todos los que participaron, actores, técnicos, ejecutivos… la sientan como propia también. Porque ése es el “método Lasso”: caminar el camino. Yo sólo soy un agitador.

P.: ¿Dónde filmaron el show?

J.S.: En Reino Unido. En unos estudios a las afueras de Londres, cerca del aeropuerto de Heathrow, por suerte antes de la cuarentena, del 15 de agosto al 15 de noviembre [de 2019]. Era importante para nosotros filmar allí, porque es una historia de “pez fuera del agua” y yo no soy tan buen actor como para pretender tan bien, así que necesitaba vivirlo también. Sólo hay dos actores americanos. Aunque los británicos dominan nuestras películas, esos actores no nos los podíamos permitir. Así que tuvimos que recurrir a actores que la gente en Estados Unidos quizá no conozca aún.

P.: Es una comedia, pero tiene mucho drama y situaciones serias. ¿Cómo describirías el tono de “Ted Lasso”?

J.S.: Es realista. Tratamos de actuar como si estuviera pasando realmente. La premisa del coach de football americano que entrena fútbol profesional en Londres está presente durante toda la serie pero es secundaria a los personajes. Y no es sólo el show de Ted. Es de todo el elenco, de toda la gente con la que Ted interactúa y la forma en que unos hacen cambiar a otros, para mejor.

P.: ¿Qué fue lo más divertido del proyecto?

J.S.: El proceso de escritura fue fantástico. Y la edición, incluso durante la cuarentena, trabajando de forma remota, fue muy divertida. Pero fue la producción en sí, el hecho de tener gente trabajando junta por un objetivo común. Es algo hacia lo que siempre he gravitado, incluso en mi carrera atlética [Sudeikis jugó baloncesto hasta sus años universitarios] o en mis trabajos de comedia en teatro o televisión. Hacer películas es un matrimonio maravilloso entre trabajo “blue collar” y “white collar”, entre técnicos y maquilladores, entre actores y directores… todo el mundo reunido para lograr algo bueno. Y estás siempre resolviendo problemas. Es como un “escape room”, continuamente buscando cómo solucionar un problema que nadie hubiera anticipado, ya sea un actor enfermo, una puerta en el sitio equivocado, un elemento de atrezzo que no aparece… Todo eso es mi parte favorita. También disfruté pasando tiempo con todos los chicos que hacen de jugadores del equipo. Tuvimos un gran grupo de jóvenes que realmente se hicieron amigos trabajando juntos. Fue muy bonito verlo.

P.: ¿Quién sabe menos de fútbol, Ted Lasso o Jason Sudeikis?

J.S.: Creo que Ted. Pero no mucho menos. No sé tanto de soccer, por eso me tengo que rodear de gente que lo conozca y me explique algunas cosas. Pero yo soy como Ted: curioso. Con cada partido del FIFA en la Xbox aprendo un poco más.